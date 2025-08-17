お笑いコンビ「極楽とんぼ」の加藤浩次が自身がＭＣを務める１６日放送の「人生最高レストラン」（ＴＢＳ系）に出演し、相方・山本圭壱との関係を語った。加藤が共演者の「サバンナ」の高橋茂雄に「解散しようと思ったことある？」と質問。高橋は「解散しようと思ったことはないです」と回答。相方の八木真澄は学校からの先輩だが「先輩という感じじゃなくしてくれた。ギスギスしてネタを作っている時に腹立ってるやろうなと思