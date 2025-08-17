ボートレース若松の「日刊スポーツ杯お盆特選競走」が１６日、予選２日目が行われた。溝口海義也（３０＝福岡）は初日２、４着として迎えた２日目６Ｒ、３コースから１Ｍ全速ターンを繰り出すと舟の返りもスムーズ。大野芳顕が逃げ切り態勢を固め道中は塩田北斗との２番手争いとなったが、外マイ連発で振り切って２着を確保した。「初日に伸びは持つ感じになったので２日目はどこか良くならないかと思ってペラ調整したらターン