ロシアのプーチン大統領との首脳会談を終えたアメリカのトランプ大統領は、「戦争を終わらせる最善の方法は停戦合意ではなく和平合意だ」とSNSに投稿しました。トランプ大統領は16日、SNSでプーチン大統領との首脳会談の後、ウクライナのゼレンスキー大統領やヨーロッパ各国の首脳らと電話会談したと明らかにしました。そのうえで、「ロシアとウクライナの恐ろしい戦争を終わらせる最善の方法は単なる停戦合意ではなく和平合意に直