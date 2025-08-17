大阪市北区の扇町公園で１５日、乳児とみられる遺体が見つかった事件で、大阪府警は１６日、同府東大阪市、アルバイト従業員の女（２３）を死体遺棄容疑で逮捕した。「土を掘って赤ちゃんを入れ、土をかけた」と容疑を認めている。発表では、女は今月１２日頃、同公園で乳児の遺体を土の中に遺棄した疑い。遺体は女児で、へその緒がついていたという。女は１６日午後、曽根崎署に出頭。自ら出産したという趣旨の供述もしている