NTTドコモは、キャンペーン対象企業のポイントをdポイントに交換すると、交換額の10％を増量するキャンペーンを8月1日から31日まで実施する。ポイント交換で10％を増量し、Amazonではじめてdポイントの設定をするとさらに3％を増量する。対象となるポイントプログラムは、UCポイント、永久不滅ポイント、くらしTEPCOポイント、ドットマネー、ふるなびコイン、PeX、DCハッピープレゼント、リクルートポイントなど。各ポイントごとに