「旅と日々」がロカルノ国際映画祭で最高賞を受賞した三宅唱監督＝16日、ロカルノ（Keystone提供・AP＝共同）スイス南部で開かれたロカルノ国際映画祭で16日、三宅唱監督の「旅と日々」がインターナショナル・コンペティション部門の最高賞を受賞した。日本の配給会社によると、日本人監督の受賞は18年ぶりという。三宅さんは札幌市出身。三宅さんは「とても驚いている。ロカルノの地で評価されたことを心から光栄に思います」