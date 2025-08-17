◆明治安田Ｊ１リーグ▽第２６節京都１―０東京Ｖ（１６日・サンガスタジアム）京都が東京Ｖを１点差で下し、Ｊ１通算１５０勝達成した。リーグ戦は７試合連続負けなし。０―０の展開で、ＦＷラファエルエリアスが２試合連続得点を挙げ、勝利へ導いた。スコアレスで迎えた後半２１分、左サイドから日本代表ＦＷ原大智がクロス。ＭＦ平戸太貴がそらすと、ラファエルエリアスが左足で押し込んだ。「今日は雨で下がぬれている