大阪市北区の公園の植え込みに生後間もない女児を埋めたとして、大阪府警は16日、死体遺棄容疑で、大阪府東大阪市のアルバイト、萩藤奈月容疑者（23）を逮捕した。府警によると、自分が産んだと説明しており、「土を掘って入れて、土をかけた」と供述している。逮捕容疑は12日ごろ、大阪市北区の扇町公園で、女児の遺体を土の中に遺棄した疑い。府警によると、遺体は発見時、へその緒が付いていた。体の左側を下にして埋まり