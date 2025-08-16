第１０７回全国高校野球選手権大会を出場辞退した広陵（広島）が１６日、同校の公式サイトで「本校及び本校の生徒に関するご指摘について」と題した新たな声明を発表した。その中で、文春オンラインの記事「《広陵高校野球部》中村奨成の同期生が決意の告白部内暴力の“悪しき伝統”を放置したのは中井監督」についても言及した。同記事は、過去に野球部に在籍した男性Ａ氏へのインタビュー記事が掲載されたもので、学校は「