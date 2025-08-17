将棋界の早指し団体戦「ABEMAトーナメント2025」準決勝・第2試合、チーム藤井 対 チーム菅井が8月16日に行われ、チーム藤井が最終スコア5ー4で勝利し決勝進出を決めた。序盤はチーム菅井に後れを取っただったチーム藤井だったが、総力戦での猛追からフルセットの大熱戦を制圧。最終局のリーダー対決を制し、勝負を決めた藤井聡太竜王・名人（王位、王座、棋聖、棋王、王将、23）は、「チームの力で決勝進出できたことを嬉しく思