ボートレース大村の「ミッドナイトボートレースｉｎ大村６」は１６日、予選最終日の２日目が行われた。中尾優香（２４＝福岡）の今節の相棒２３号機は、初下ろし時から動きが軽快な上位機の一つ。２日目８Ｒは５コースからコンマ２７の全速Ｓで、握ってバック２着を争ったが、惜しくも３着。これで得点率８．００とし、予選を９位で通過すると「エンジンにパワーを感じますね。回ってからも進んでいるし直線も悪くない」と笑