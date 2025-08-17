1999（平成11）年8月17日、トルコ北西部イズミト付近を震源とする大地震が発生、1万7千人以上が死亡した。写真は19日にホテル倒壊現場で活動する日本の緊急援助隊。トルコは多くの活断層がある地震国で、2023年2月に起きたトルコ・シリア大地震ではトルコ側だけでも5万3千人以上が死亡したとされる。