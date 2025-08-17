全国高校総体（インターハイ＝読売新聞社共催）は１６日、柔道とセーリング（ヨット）がそれぞれ岡山、和歌山県で行われた。茨城県勢はセーリングの女子４２０級（２人乗り）で、霞ヶ浦が優勝した。学校対抗にあたる男子コンバインドでは、同校は５連覇を逃した。昨年、同じペアで臨んで準優勝に終わった雪辱を見事に果たした。「自分への失望が大きく、競技人生の中で一番意欲が落ちた」（鈴木選手）という昨年の総体。優勝