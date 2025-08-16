【パリ共同】フランス大統領府は16日、ウクライナ情勢を協議するため欧州主要国首脳らが17日にオンライン会合を開くと発表した。フランスメディアが伝えた。ウクライナのゼレンスキー大統領が18日に米ワシントンを訪問し、トランプ大統領と会談するのを前に、各国の意見を調整するとみられる。フランスのマクロン大統領、スターマー英首相、ドイツのメルツ首相が主催。ウクライナの安全の保証に関する問題を中心に、他の欧州主