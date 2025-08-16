チェルシー退団が濃厚になっているフランス代表FWはブンデスリーガ王者加入が近づいている。『Sky Sport』のフロリアン・プレッテンベルク氏によると、バイエルン・ミュンヘンは27歳のフランス代表FWクリストファー・エンクンク獲得のためチェルシーとの交渉を加速させているという。ライプツィヒでブンデスリーガ得点王に輝くなどドイツでは圧巻の活躍の見せていたエンクンクは大きな期待と共に2023年7月にライプツィヒからチェル