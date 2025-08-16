気象台は、午後11時52分に、大雨警報（土砂災害）を森町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】静岡県・森町に発表 16日23:52時点西部では、17日明け方まで土砂災害に警戒してください。中部では、17日明け方まで低い土地の浸水に警戒してください。東部では、17日明け方まで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■浜松市南部□大雨警報・土砂災害17日明け方にかけて警戒・浸水1時間最大雨