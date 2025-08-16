日本航空（JAL）は、那覇空港のダイヤモンド・プレミアラウンジで沖縄県産ラム酒を8月1日から提供する。多良川、請福酒造、ヘリオス酒造、グレイス・ラム、伊江島蒸留所、瑞穂酒造、佐平建設の協力のもと実施する。提供銘柄は、「MAKUGAN」「石垣島RUM SILVER」「CORCOR、CORCOR、AGRICLE」「イエラム サンタマリア ゴールド」「イエラム サンタマリア クリスタル」「THE OKINAWA ISLANDS RUM」「ANGE」。なくなり次第終了となる。