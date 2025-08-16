リッチモンドホテル鹿児島天文館は、7月7日から朝食をリニューアルした。館内のレストランを「天文館DINING ＆ LOUNGE」としてリニューアルオープンすることに伴うもので、従来のハーフビュッフェスタイルからフルビュッフェスタイルに変更し、鹿児島の名物料理をより自由に楽しめるようにする。メニューには、ライブキッチンで提供する「黒豚のグリル」、味噌・黒糖・醤油などでじっくり煮込んだ「黒豚軟骨煮」、地元の名産品で