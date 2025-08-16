ボートレース芦屋の「九州スポーツ杯争奪オール九州選抜戦」が１６日、開幕した。原田才一郎（２８＝福岡）にとって絶好枠の初日３Ｒは、勢いに乗るか乗れないかがかかる大事な一戦。レースはコンマ１１のＳから１Ｍ先マイ。後続の２着争いを尻目に独走で白星発進を決めた。近況上向きの相棒２２号機は新ペラからの調整となったが、「ペラは間に合っていなかったけど、逃げれて良かった」と安堵の表情。「展示タイムも出てい