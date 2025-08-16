現地8月16日、フランス・ドーヴィル競馬場で行われたギヨームドルナノ賞（G2・芝2000m）に、日本のアロヒアリイ（牡3・美浦・田中博康）がC.ルメール騎手で出走。5頭立て少頭数で鮮やかな逃げ切り勝ちを決めた。【動画】日本馬アロヒアリイが仏G2で逃げ切りV楽々押し切るレースでは1番枠から飛び出して、最初のコーナーで先手へ。1馬身ほどのリードでマイペースを刻み、絶好の手応えで勝負どころまで運んだ。直線でも余裕ある