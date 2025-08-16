瀾滄江・メコン川協力第10回外相会議が8月15日に雲南省安寧で開催され、中国の王毅外交部長はタイのマーリット外相との共同記者会見で同協力の今後に期待を寄せました。王外交部長は、「瀾滄江・メコン川協力第10回外相会議は成功裏に開催された。瀾滄江・メコン川協力の第1回外相会議は10年前にこの雲南省で開催され、6カ国はそこで協力の種をまいた。今日、10年を経てこの会議が再び雲南省で開催され、この協力は既に天を突く大