明治安田J2リーグ第26節は8月16日、全国各地で計7試合が行われ、藤枝MYFCはアウェーでロアッソ熊本と対戦、1-2で敗れました。試合は前半9分に雷雨の影響で、約2時間中断したのち、再開されました。 【明治安田J2リーグ第26節＝えがお健康スタジアム：9,253人】 藤枝MYFC1(0-2、1-0)2ロアッソ熊本 ＜得点者＞ 【藤】浅倉廉 【熊】藤井皓也、神代慶人