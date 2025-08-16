8月16日、三嶋大祭りで馬が暴れ見物人に衝突する事故がありました。この事故で、祭りを見物していた2人がけがをしました。 馬が暴れたのは、15日から3日間開催されている三嶋大祭りです。 16日午後4時ごろ、頼朝公旗揚げ行列で、17歳の高校生が乗っていた馬が、三嶋大社の境内から道路に出る際に暴れ、見物人に衝突しました。 この事故で、三島市に住む40代の男性が両ひじを擦り、三島市に住む40代の女性が左の太ももを打撲する