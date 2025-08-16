◆イースタン・リーグ巨人４―０西武（１６日・Ｇタウン）巨人の重信慎之介外野手が地元・佐倉の先輩である長嶋茂雄終身名誉監督の追悼試合で二塁打を放った。７回にティマの代走で途中出場。８回２死の打席でカウント２―１から平井が投じた１４２キロ直球を強振。打球は左翼手の頭を越え、走りながらヘルメットが飛ぶ快足を披露し二塁まで到達した。長嶋さんの地元・佐倉で中学まで過ごした。「地元の先輩なので、みっと