人気声優・俳優の津田健次郎さんが４６年ぶりにインドネシア・ジャカルタへ。幼少期を過ごした“第二の故郷”で記憶の源泉を辿ります。賑わう夜市で思い出の味＆大好物のナシゴレン、通っていた日本人学校でよみがえる想いとは。さらに、声優の卵たちと交流し、リクエストに応えあの名台詞を披露します。