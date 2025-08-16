元巨人・大久保博元氏が１６日、インスタグラムを更新。東京ドームで「長嶋茂雄終身名誉監督追悼試合」として行われた巨人−阪神のセレモニーに参加したことを報告した。大久保氏は「移籍組の私ごときまで、伝説のＯＢの方々とご一緒させていただき、心から敬意と巨人軍関係各位の皆様に感謝申し上げます」と記述。「長嶋監督の熱い思いを胸に、これからも野球人として生きていきます」などと思いをつづった。控室や舞台裏で