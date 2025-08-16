各地でクマによる被害が伝えられていますが、新潟県南魚沼市でもきのう、60代の男性がクマに襲われ、けがをしました。命に別状はないということです。60代の男性がクマに襲われたのは南魚沼市の自宅周辺です。警察や男性の家族などによりますと、きのう午後9時半頃、散歩をしていたところ体長1メートルほどのクマと遭遇。男性は、左ももや右腕などを噛まれたりひっかかれたりしましたが…。記者「クマに襲われた男性は手に持ってい