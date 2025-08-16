１６日、７位決定戦でゲームアドバイザーと交流する中日両国の選手たち。（成都＝新華社記者／孫凡越）【新華社成都8月16日】ワールドゲームズ成都大会は16日、フライングディスク競技のアルティメット7位決定戦が行われ、中国は日本に12-13で敗れた。１６日、７位決定戦で得点した中国の張穎（ちょう・えい、右）。 （成都＝新華社記者／孫凡越）１６日、７位決定戦で得点を喜ぶ中国の高小雲（こう・しょううん、左）。