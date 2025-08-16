【J2第26節】(えがおS)熊本 2-1(前半2-0)藤枝<得点者>[熊]藤井皓也(16分)、神代慶人(41分)[藤]浅倉廉(72分)<警告>[熊]大西遼太郎(43分)[藤]榊原杏太(48分)、川上エドオジョン智慧(89分)、須藤大輔(65分)観衆:9,253人主審:瀬田貴仁