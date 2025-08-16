元日本女子代表(なでしこジャパン)の鮫島彩さんが16日に自身のインスタグラム(@aya_sameshima)を更新し、久々にサッカーをしたと報告した。鮫島さんは「皆さんお盆はいかがお過ごしですか」と書き出し、「私は中学生に混ざってサッカーの練習へ」とグラウンドで学生と並んだ写真をアップ。「産後、筋トレや坂道ダッシュはしていたけどボールを蹴るのは久々! 改めてサッカーは強度の高い全身運動だと認識しました でもやっぱり