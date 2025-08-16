竹野内豊主演映画『雪風 YUKIKAZE』の初日舞台挨拶が8月15日にTOHO シネマズ 六本木ヒルズで開催され、竹野内豊、玉木宏、奥平大兼、當真あみ、田中麗奈、中井貴一、脚本の長谷川康夫、山田敏久監督が登壇した。 参考：奥平大兼×當真あみがナビゲーターに『雪風 YUKIKAZE』撮影秘話も収めた特別番組公開 太平洋戦争の渦中から戦後、さらに現代へと繋がる激動の時代を懸命に生き抜いた人々の姿とその運命を描