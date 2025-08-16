スイス南部で開催中の第７８回ロカルノ国際映画祭の授賞式が１６日行われ、シム・ウンギョンと河合優実が出演する三宅唱監督の映画「旅と日々」（１１月７日公開）が、グランプリの金豹（ひょう）賞を受賞した。日本人監督作品の同賞受賞は、２００７年の小林政広監督の「愛の予感」以来、１８年ぶりとなる。名前が呼ばれた三宅監督は、ステージに上がる際にかぶっていた帽子を落とすなど、興奮した様子。「日本語でしゃべりま