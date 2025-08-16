すかいらーくホールディングスは、羽田空港第1ターミナルに「むさしの森珈琲」を7月18日にオープンした。森の中のリゾートレストランをイメージして、木のぬくもりに包まれる癒しの空間とした。看板メニューはふわっふわで中はとろける食感の「ふわっとろパンケーキ」で、厳選豆を使用した本格珈琲やアレンジラテのほか、ライスプレートやパスタなどを提供する。場所は4階一般エリアマーケットプレイス。営業時間は午前9時から午後