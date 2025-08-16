今月２日に東京・後楽園ホールで行われたプロボクシングの日本ライト級挑戦者決定８回戦に出場後に救急搬送され、９日に急性硬膜下血腫のため２８歳で死去した浦川大将さん＝帝拳＝の告別式が１６日、東京都荒川区で営まれた。所属ジムのボクサーや関係者ら約３００人が参列し、早すぎる別れを惜しんだ。浦川さんはアマチュアを経ずに名門・帝拳ジムの門をたたき、１８年３月にプロデビュー。２０２０年度には全日本ライト級新