中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京8月16日】中国外交部の報道官は16日、石破茂首相が15日に靖国神社に「玉串料」を納め、小泉進次郎農林水産相や加藤勝信財務相、さらに小林鷹之氏や萩生田光一氏ら右翼政治家が参拝したことについて「強い不満を表明し、日本側に厳正な申し入れを行った」と明らかにした。報道官は次のように述べた。靖国神社は、日本軍国主義が発動した侵略戦争の精神的道具であり、象徴で