ノルディックスキーの夏の国際大会、グランプリ（GP）ジャンプ女子は16日、ポーランドのビスワで個人第3戦（ヒルサイズ＝HS134メートル）が行われ、丸山希（北野建設）が125メートル、127.5メートルの合計240.5点で2位に入った。高梨沙羅（クラレ）が4位、佐藤柚月（東京美装）が5位、勢藤優花（オカモトグループ）が6位で続いた。岩佐明香（大林組）は14位、一戸くる実（雪印メグミルク）は17位。（共同）