◇明治安田J1リーグ第26節神戸0―1横浜FC（2025年8月16日ノエスタ）王者・神戸は16日、ホームで横浜FCと対戦し、今季2度目の連敗を喫した。4月20日・町田戦以来約4カ月ぶりの戦列復帰となったMF武藤嘉紀は「勝利に貢献しないといけないですし、これだけ長く待ってくれたので、結果で返さないといけなかった」と悔しさをにじませた。後半14分にFW大迫勇也とともに途中出場した。スタジアムを大きく沸かせた。クロス配球だ