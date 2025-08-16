「明治安田Ｊ１、町田３−０Ｃ大阪」（１６日、町田ＧＩＯＮスタジアム）町田がホームでＣ大阪に完勝。クラブ記録を更新するＪ１で７連勝＆公式戦１０連勝を達成した。一時首位と最大１５差と後退していたが、他会場の試合結果により首位との差がついに「２」。驚異的なペースで首位に肉薄している中、黒田監督は「これからは“首位争いをするために”ではなくて、“優勝するため”にここまで連勝を刻んでいるという風に意識を