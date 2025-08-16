◆ギヨームドルナノ賞・仏Ｇ２（８月１６日、ドーヴィル競馬場、芝２０００メートル）皐月賞８着以来の実戦で、クリストフ・ルメール騎手が騎乗したアロヒアリイ（牡３歳、美浦・田中博康厩舎、父ドゥラメンテ）が、初めての海外遠征で勝利した。仏ダービー２着馬クアリフィカーやＧ１で２着２回のラシャバーも出走しての５頭立て。先頭でレースを引っ張ると、抜群の手応えで直線へ。しっかり脚を伸ばして後続を突き放した。海