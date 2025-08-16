長嶋さん、永遠に――。１６日に読売巨人軍が東京ドームで開催した「長嶋茂雄終身名誉監督追悼試合」には、ともに一時代を築いた盟友や教え子が駆けつけた。現役時代にしのぎを削った他球団のＯＢらによるメッセージも寄せられ、野球界を太陽のように照らした不朽の功績をたたえた。試合前のセレモニアルピッチでは、長嶋さんとともに「ＯＮ砲」としてチームを日本シリーズ９連覇「Ｖ９」に導いた盟友の王貞治さん（８５）と、