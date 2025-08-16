“妖”のリーダー・般若がとうとう面を外す。その正体は、占拠事件が始まる直前に妖たちによって拉致されたと思われていた伊吹（加藤清史郎）であった。裕子（比嘉愛未）の弟であり、武蔵（櫻井翔）にとって義弟であり同じBCCTの仲間である伊吹は、なぜ般若となったのか。武蔵は自らの“闇”を突き止め、その理由を明らかにすることを求められる。『放送局占拠』（日本テレビ系）は8月16日放送の第6話から後半戦へと