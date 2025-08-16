Jリーグは８月16日、J２第26節の７試合を各地で開催した。首位の水戸は磐田と対戦。８分にグスタボ・シルバ、14分に倍井謙の得点を許し、０−２で試合を折り返す。迎えた後半、79分に渡邉新太のPK弾で１点差に詰め寄るも、86分に渡邉りょうのゴールで３失点目。１−３で敗れた。指揮官交代で新体制の札幌は秋田に０−２で完敗。千葉は徳島に１−０で競り勝ち、山形もいわきに１−０で勝利。今治は富山を２−１でくだし、山口