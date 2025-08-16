お笑いトリオ「３時のヒロイン」の福田麻貴が、１６日更新のユーチューブチャンネル「１００億年ＬＯＶＥ」に出演。後輩との付き合い方を語った。「後輩の方が好き」だという福田は、自らを「私、第一印象で怖い先輩って思われがちやねんけど、そこから『こいつ舐めていいんや』って思わせるの上手いねん、多分」と分析。続けて「これは、お笑いだけの話になりますけど、後輩っておもろいこと言わなあかんみたいになってるから