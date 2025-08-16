16日午後4時ごろ、静岡県三島市で開かれていた「三嶋大祭り」で馬が暴れ、見物していた、いずれも市内在住の男性会社員（47）が擦り傷、女性看護師（46）が打撲の軽傷を負った。馬に乗っていた男子高校生（17）にけがはなかった。県警三島署が当時の状況などを調べている。三嶋大祭りは、著名人が源頼朝に扮して馬に乗り、騎馬武者らを引き連れ市内を巡る「頼朝公旗揚げ行列」で知られる。頼朝は伊豆に追放されていた際、市内