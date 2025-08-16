世界最大規模といわれているサブカルチャーの祭典・コミックマーケット（通称：コミケ）が、8月16日と17日に東京ビッグサイトで開催。約12万人が来場した初日を取材し、真夏の暑さに負けず、コスプレを楽しむ人々の暑さ対策について聞きました。『薬屋のひとりごと』の玉葉妃と梨花妃のコスプレをした2人組は、クールミストと冷感シートを使っているそうで、「（衣装が）長袖なので、服の上からでも、霧吹きみたいなものをかけたり