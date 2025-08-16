脚本家の三谷幸喜氏が１６日放送のＴＢＳ系「情報７ｄａｙｓニュースキャスター」に出演した。三谷氏は、学歴詐称疑惑騒動の渦中にある静岡県伊東市の田久保真紀市長が、チラ見せしたとされる「卒業証書」らしき書類の話題に言及。田久保市長が、百条委員会終了後の会見で「１９・２秒ほど見せた」「提示した後に、議長の方からは『いいじゃん』というコメントをいただいております」と主張しているＶＴＲについて「『いいじゃ