「明治安田Ｊ１、横浜ＦＣ１−０神戸」（１６日、ノエビアスタジアム神戸）神戸が５月以来、リーグ戦今季２度目となる痛恨の連敗を喫した。終始押し込みながらも決定機で決めきれず、試合終了間際にクロスからの失点を許し、吉田孝行監督（４８）は「最後は自分たちでバランスを崩した。もったいなかった」と反省の言葉を口にした。５月に腰の手術を行ったＭＦ武藤嘉紀が、４月２０日の町田戦以来、４カ月ぶりに戦線復帰。後