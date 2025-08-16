「プロレス・ノア」（１６日、後楽園ホール）ＧＨＣへビー級選手権試合が行われ、第４８代王者ＫＥＮＴＡが３２分２１秒、ｇｏ２ｓｌｅｅｐからの片エビ固めで、丸藤正道から３カウントを奪取。初防衛に成功した。ノアとともに成長した盟友による至宝戦は１２年ぶり。超満員の大歓声に背中を押された。ＫＥＮＴＡはｇｏ２ｓｌｅｅｐのフィニッシュを失敗し、もう一度顔面への打撃からセット。改めて膝蹴撃を決め「技