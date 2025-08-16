タレント明石家さんま（70）が16日放送のMBSラジオ「ヤングタウン土曜日」に出演。10日に肺炎のため、81歳で亡くなった日本サッカー界「史上最高ストライカー」の釜本邦茂さんを追悼した。さんまは冒頭、「俺にとってはこの2カ月、長嶋（茂雄）さんが亡くなり、釜本さんが亡くなり、もう中学校、小学校のヒーローが連続して。俺は特にサッカーは釜本さんを尊敬し、俺のヒーローだった2人なんですよ」と切り出し、「後々、芸能界で