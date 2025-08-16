シンガポール在住のタレントの福田萌（40）が16日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。半年前からチェロを習い始めたことを報告した。「色んな人に驚かれるのですが、実は半年前からチェロをシンガポールで習い始めました」と半年前からチェロを始めたことを報告。「ピアノを年少期やっていたため、楽譜は読めるものの、弓の持ち方、音符と弦の場所を一致させる（チェロはヘ音記号です）、弦の押さえる場所、先制の